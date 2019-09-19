Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Компания Mojang планирует внести изменения в локации игры Minecraft. Первый объект для таких изменений будет выбран при помощи голосования среди игроков, сообщил портал PCGamesN 18 сентября.

Разработчики планируют изменить три биома (территория со своим уникальным климатом): бесплодные земли, горы и болота. Голосование за первый из них пройдёт 28 сентября в рамках онлайн-трансляции Minecon Live.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Minecraft ежемесячно играет более 112 млн геймеров. Об этом рассказала руководитель франшизы Хелен Чанг.

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