Самарканд, Узбекистан, , 10:26 — REGNUM Первый камень заложен в строительство туристического центра на территории Самаркандского республиканского гребного канала, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что объект расположится на территории 360 га и будет разделен на две зоны. В северной части планируется построить бизнес-зону, на которой расположится конференц-зал для проведения деловых мероприятий и концертов, а также две пятизвездочные и две четырехзвездочные гостиницы.

Южная часть центра будет рассчитана на внутренний туризм — здесь построят шесть трехзвездочных гостиницы, аквапарк, спортивные сооружения и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в аэропорту Самарканда приступили к строительству нового терминала, что позволит увеличить частоту рейсов до 20 в сутки.

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