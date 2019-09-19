Нью-Дели, , 10:29 — REGNUM Согласно данным, опубликованным в докладе Организации Объединенных Наций, в 2019 году численность индийской диаспоры составила 17,5 миллионов человек, что ставит республику на первое место по данному показателю. При этом, общемировая численность мигрантов составила 272 миллиона человек.

На втором месте находится Мексика с диаспорой, размером 11,8 миллионов, а на третьем — Китай (10,7 миллионов). При этом Россия занимает четвертую строчку с численностью мигрантов в 10,5 миллионов человек.

Последнее исследование, проведенное Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, оценивает число международных мигрантов по возрасту, полу и происхождению.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в 2019 году Индия приняла 5,1 миллионов мигрантов, их доля в общей численности населения страны стабильно составляет 0,4%. Число беженцев, переселившихся в Индию, достигло 207 тысяч.

Наибольшее количество международных мигрантов прибыло в Индию из соседних стран — Бангладеш, Пакистана и Непала.