Москва, , 10:23 — REGNUM Жители России назвали три основные причины иметь автомобиль. Первая причина — работа связана с вождением и «автомобиль кормит их семью» (22%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: От личного транспорта в России готовы отказаться только 5% автовладельцев

Вторая причина, по которой граждане не могут отказаться от автомобиля — нужно отвозить детей в школу, детский сад или на секции (14%), третья — далеко добираться до работы (13%).

Также среди причин потребности ездить на автомобиле поездки в магазин или по личным делам (9%) и факторы комфорта и экономии времени (8%).

Опрос проведен 17 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заменить поездки на личном автотранспорте и пересесть на такси или общественный транспорт из соображений безопасности готовы 41% респондентов.

На эту тему: Жители Москвы стали чаще покупать автомобили