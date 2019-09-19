Москва, , 10:21 — REGNUM Врачи определились с лечением Анастасии Заворотнюк, сообщил Телеграм-канал Mash 19 сентября.

В первую очередь, Анастасии будут проводить терапию, направленную на снижение отека мозга и антибактериальное лечение. Состояние актрисы оценивается, как стабильно тяжёлое.

Раннее академик РАН Александр Коновалов рассказал, что опухоль, которую диагностировали Анастасии Заворотнюк, требует дорогостоящего, длительного лечения. Артистке была сделана операция в Германии весной 2019 года, в середине сентября, по данным СМИ, она попала в реанимацию в критическом состоянии. 18 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк пришла в сознание. Родственники от комментариев воздерживаются.