Исламабад, , 11:45 — REGNUM Лихорадка денге распространяется в Пакистане, она охватила уже три провинции. Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в экономической столице страны, Карачи (пакистанская провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, за последние 24 часа в больницы Равалпинди (провинция Панджаб) поступил еще 181 человек с симптомами лихорадки. Тяжелая ситуация сложилась в провинции Хайбер-Пахтунхва, где общее число заразившихся достигло 1638. Наибольшую опасность представляет многомиллионный Карачи, где число больных превысило 2000 человек. Восемь пациентов скончались от опасной лихорадки.

Экономическая столица Пакистана Карачи переживает тяжелый кризис: в городе скопилось огромное количество неубранного мусора, также не были до конца устранены последствия наводнения в сезон муссонов. В городе, как и в других крупных населенных пунктах страны, распространяется лихорадка денге. В Исламабаде уже несколько раз заявляли о возможности введения прямого управления, чтобы спасти Синд и Карачи.