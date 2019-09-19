Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM Реализация законопроекта «О статусе педагога» потребует дополнительного финансирования в размере 1,202 трлн тенге ($3,1 млрд). Об этом заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов в парламенте Казахстана, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По его словам, главным в законопроекте является расширение прав педагогов и сокращение учебной нагрузки. В новом законопроекте предусмотрены девять новых позиций по правам педагогов, отметил министр.

По его словам, все нововведения направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса. За привлечение учителя к несвойственной работе предусмотрен штраф от 20 до 120 месячных расчетных показателей ($130-$783).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что школьным учителям в республике планируется в два раза увеличить доплату за проверку тетрадей и классное руководство.

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