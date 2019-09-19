Копенгаген, , 10:29 — REGNUM Полиция Копенгагена задержала 23-летнего уроженца Швеции, который подозревается в организации взрыва у Налогового управления в датской столице 6 августа. Молодой человек находился в международном розыске и был замечен и арестован в аэропорту Копенгагена. Это уже второе задержание в связи с подозрением в исполнении взрыва.

«Дело крайне серьезное, и мы в настоящий момент проводим расследование. Теперь, когда оба подозреваемых задержаны, мы можем надеяться на прогресс в деле», — заявил заместитель инспектора полиции Копенгагена Бриан Беллинг. Никаких других деталей правоохранительные органы пока не раскрывают — об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Второй подозреваемый — 22-летний швед — ранее был задержан на территории Швеции и передан Дании для допроса. Предполагаемого преступника обвиняют в провозе взрывчатки. Подозреваемый отрицает свою причастность к взрыву.

В августе 2019 шведская полиция задержала других двоих мужчин, опять же, по подозрению в совершении вышеупомянутого преступления в Дании. Через день после задержания, однако, их отпустили.