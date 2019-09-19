Лондон, , 10:59 — REGNUM Разработчики из Chameleon Games представили первый геймплейный трейлер своей новой игры Tamarin. Ролик появился на YouTube-канале студии 18 сентября.

Игра Tamarin

В Tamarin игроки будут управлять обезьянкой-тамарином, которой предстоит «спасти свою семью от вторжения насекомых». Создатели игры обещают масштабный мир и «веселье классических 3-D платформеров».

Напомним, студию Chameleon Games основали бывшие сотрудники компании Rare. Над новым проектом работают Ричард Ваучер (Donkey Kong 64), Дэвид Уайз (Donkey Kong Country) и Грэм Норгейт (Killer Instinct).

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