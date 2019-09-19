Токио, , 10:32 — REGNUM Японская розничная сеть повседневной одежды «для всех» Uniqlo будет производить одежду из использованных пластиковых бутылок в сотрудничестве с японской корпорацией, специализирующейся на технологиях в области органической синтетической химии, Toray Industries.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», одежда будет выпущена в сезоне весна-лето 2020 года и будет ориентирована на покупателей, которые заботятся о природе.

Экологическая одежда Uniqlo будет продаваться по всему миру, в том числе и в России.