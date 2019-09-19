Аккра, , 09:41 — REGNUM Известие о том, что четыре девочки, похищенные в прошлом году в западной части Ганы, были найдены мертвыми, привело к призывам об отставке Мааме Тиваа Аддо-Данкуа, главы полицейского следственного отдела региона. Об этом сообщает ВВС Africa.

В полиции сообщили, что ДНК-экспертиза, проведенная на останках четырех тел, найденных в выгребной яме в городе Такоради в августе, подтвердила, что они принадлежат пропавшим девочкам.

Напомним, что девочки исчезли в период с августа по декабрь 2018 года. В связи с этим делом было арестовано три человека.

Пользователи социальных сетей выразили свое недовольство начальницей Департамента уголовных расследований (CID) в связи с тем, что в апреле она сказала средствам массовой информации, что девочки живы и что сотрудники прилагают все усилия, чтобы вернуть их домой в целости и сохранности.

Тиваа Аддо-Данква впоследствии объяснила, что она сделала комментарии, поскольку она «хотела дать семьям надежду».

Под хэштегами #BringBackOurTaadiGirls и #TwiaaMustGo пользователи Твиттера критикуют полицию за проведенное расследование.

«Это разбило мое сердце. Я просто не могу понять, как начальник полиции все еще занимает свой пост. Мои искренние соболезнования семьям девочек», — сообщил один из пользователей.

В настоящее время семьи девочек требуют проведения независимых анализов ДНК для повторного подтверждения их личности, поскольку они сообщили о том, что не доверяют расследованию полиции.