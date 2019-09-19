Джакарта, , 09:32 — REGNUM Национальный день батика будет отмечаться в двух индонезийских городах, а именно в Джакарте 24−27 сентября и Соло 2 октября, сообщает информационное агентство Antara.

«Это событие является чем-то особенным для нас», — заявил председатель индонезийского фонда батика Джултин Гинанджар на пресс-конференции в Джакарте.

Издание отмечает, что во время празднования дня батика будут организованы показы мод, выставка батика, а также рынок батика, заполненный ремесленниками из разных провинций Индонезии.

Напомним, батик — это древнее искусство росписи ткани. Изначально, батик расписывался вручную и его эскиз не повторялся. В настоящее время батик может производиться как вручную, так и на фабриках, с использованием специальных штампов. Индонезийский батик вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО 2 октября 2009 года.

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