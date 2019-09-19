Биробиджан, , 09:32 — REGNUM Приказ о назначении прокурором Биробиджана советника юстиции Антона Николенко подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 18 сентября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее Антон Николенко занимал должность врио прокурора Биробиджана, до этого в областной прокуратуре возглавлял отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью, ещё ранее аналогичный отдел возглавлял в прокуратуре Чеченской Республики.

Антон Николенко родился в 1983 году в Саратове, в 2005 году окончил юридический факультет Саратовской государственной академии права.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Биробиджана поставила точку в споре родителей с руководством школ, где устанавливали системы контроля допуска.