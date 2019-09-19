Скопье, , 09:47 — REGNUM 17 сентября в северомакедонской деревне Юрумлер прошли протесты против открытия албанской параллели в начальной школе «Негош».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в протесте приняли участие 15 родителей, готовые запретили своим детям идти в эту школу. Никто из них не согласился выступить перед камерой.

Жители деревни говорят, что те, кто хотят изучать албанский язык, должны идти в другие школы, поскольку в своей деревне они никогда не позволят открытие параллели, проходящей обучение на албанском языке.

За две недели до этого министр образования Северной Македонии этнический албанец Арбер Адеми провел встречу с директором школы Николой Настевски и пообещал, что процедура открытия албанской параллели начнется немедленно, однако сам Настевски пока не принял никаких шагов для открытия параллели. Министр образования Адеми заявил, что это может быть связано с давлением на Настевски определенных кругов, желающих обострения отношений между албанцами и македонцами.