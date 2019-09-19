Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области в отношении главы Караганский сельсовет Новоорского района возбуждено уголовное дело. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2016 — 2019 годы глава муниципального образования передала сыну квартиру, которая предназначалась для нуждающихся в жилых помещениях граждан. Сыне чиновницы в квартире организовал продовольственный магазин.

Фигурантка уголовного дела свою вину не признала. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.