Москва, , 09:21 — REGNUM Дело о лишении родительских прав матери ингушской девочки Аиши А. приостановлено. Суд не нашел основания для продолжения процесса. Об этом 18 сентября сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет», — написала она в Instagram.

Кузнецова, познакомившись с матерью девочки, убедилась, что она — человек нелегкой судьбы, «тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, инвалид». При этом свою дочь она никогда не забывала, ей не давала видеться с ней золовка, «не подпустили к ребенку и когда Лида приехала в больницу, узнав о трагедии с дочкой», написала омбудсмен.

В настоящее время вопрос о воссоединении семьи еще остается открытым. По словам Кузнецовой, у нее «есть вопросы, как и на что будет жить эта семья, если воссоединится». Пока из-за материальных проблем, матери даже не на что снова приехать в Москву навестить дочь, которой еще долго придется пробыть в больнице.

Читайте также: Мать покалеченной девочки из Ингушетии просит вернуть ей ребенка

Напомним, семилетняя девочка Аиша А. Была доставлена в больницу ингушского города Назрань 4 июля. У ребенка были диагностированы множественные травмы, переломы ребер, повреждения обеих рук. После проведения срочной операции девоучку переправили в больницу города Москвы.

Как выяснилось, травмы ребенку нанесла ее родная тетя, на воспитание которой передали племянницу после развода родителей. В настоящее время женщина арестована, ведется следствие.