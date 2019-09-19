Общее количество 100-балльных работ на едином госэкзамене в Ставропольском крае в 2019 году достигло 84, тогда как годом ранее их было 50. Увеличилась в регионе и доля выпускников, набравших свыше 80 баллов по многим предметам. Об этом 18 сентября на заседании правительства края заявил министр образования Ставрополья Евгений Козюра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора субъекта.

Ставрополь, , 09:22 — REGNUM Министр рассказал, что в 2019 году в регионе улучшились результаты ЕГЭ по 10 предметам из 14. Кроме того, сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня, литературе, географии, физике, химии и другим предметам.

Всего, по словам докладчика, в текущем году в государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае приняли участие более 12 тысяч выпускников.

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