Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM Гранату РГД-5 обнаружили в автобусе сообщением Оренбург — Актюбинск казахстанские пограничники, сообщили 19 сентября в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что граната была найдена у гражданина республики 1984 года рождения на пропускном пункте «Жайсан». Объект удалось обнаружить с помощью служебной собаки и специальных технических средств.

На место были вызваны сотрудники полиции и саперы спецподразделения «Арлан» МВД Казахстана, которые обезвредили взрывчатое вещество.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Алма-Ате и Павлодаре правоохранительные органы Казахстана задержали подозреваемых в незаконной продаже огнестрельного оружия.

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