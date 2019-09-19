Барнаул, , 09:01 — REGNUM Исследователь Алтайского государственного университета (АлтГУ) получила доступ к уникальным архивным документам, которые свидетельствуют о быстром увеличении числа религиозных общин в Новосибирской области с 1990 по 1998 годы. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Работа проводится в рамках научного проекта «Религия и власть: исторический опыт государственного регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана в XIX—XX веков». Исследование документов из Государственного архива Новосибирской области провела аспирант и преподаватель кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Наталья Дворянчикова.

«Данный период очень интересен, поскольку происходили изменения в законодательстве, а вследствие этого и в государственно-конфессиональной политике нашей страны, — пояснила исследователь. — Стоит отметить, что в исследуемый период происходит «возрождение» религиозной жизни, которое подтверждается найденными архивными данными. Так, например, на 1990 год в Новосибирской области действовали 62 религиозные общины, а уже в 1998 году официально функционировали 265 организаций».

Дворянчикова добавила, что полученные сведения позволят обобщить информацию о правовом положении и направлениях деятельности религиозных общин на юге Западной Сибири в системе государственно-конфессиональных отношений России в постсоветское время. Собранные материалы будут использованы для подготовки кандидатской диссертации, а также в научных публикациях, в том числе в готовящейся коллективной монографии по проекту.

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