Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM В Бурятии не смогли обнаружить ни одного лесного пожара при помощи беспилотников. Об этом сообщил зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

«У нас есть беспилотные летательные аппараты в ряде лесхозов, но всё-таки лётчика-наблюдателя никто не заменит. Лучше человеческого фактора ничего нет», — передаёт слова чиновника «Байкал-Daily».

По его словам, дроны гораздо проще использовать в центральной части России, где равнины, тогда как на территории Бурятии в основном гористая местность. Он добавил, что бурятские лесники пытались использовать беспилотник, однако разбили его.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверие пожароопасного периода сообщалось о росте финансирования на наём воздушных судов для проведения авиамониторинга. По словам руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григория Сердюкова, это позволит повысить кратность облётов патрульными самолётами земель лесного фонд.

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