Челябинск, , 08:53 — REGNUM Гости саммитов ШОС и БРИКС будут обеспечены всей необходимой им медицинской помощью. Об этом заявила врио мэра Челябинска Наталья Котова, которая посетила горбольницу №1.

Чиновница отметила, что в больнице идёт ремонт и обновляется оборудование. Гости проводимых в Челябинске в рамках саммитов мероприятий без помощи не останутся.

«Но самое главное, что жители нашего города получают более доступную и качественную медицинскую помощь», — отметила Котова.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально саммиты ШОС и БРИКС планировали провести в Челябинске. Но затем их перенесли в Петербург, так как Южный Урал оказался не готов. Впрочем, Челябинск примет мероприятия, которые пройдут в рамках саммитов.

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