Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми в каждом шестом случае бригады скорой помощи не укладываются в норматив (20 минут) прибытия к пациенту и едут по вызову дольше. В сельской местности в норматив не укладываются в каждом пятом случае. Такую статистику привел губернатор Максим Решетников на совещании, где обсуждался вопрос совершенствования скорой медпомощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

Глава региона подчеркнул, что необходимо создать условия, чтобы бригады скорой помощи приезжали к пациентам менее чем за 20 минут. «Прогресс есть, это время постепенно сокращается, но недостаточными темпами», — сказал он.

Для решения задачи в столице края проходят местные реформы. Так, например, создается единая диспетчеризация, в которой интегрируют неотложную и скорую медпомощь, а также санавиацию. Чиновники считают, что такая система позволит разгрузить скорую помощь от непрофильных звонков.

На сокращение времени прибытия бригад скорой помощи к пациентам направлено и создание к 2022 году семи крупных окружных станций на территории Прикамья. Одна станция уже функционирует на базе Пермской станции скорой медицинской помощи.