Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Геймеры начали находить в игре Red Dead Online «зомби», они предположили, что компания Rockstar готовит для них новое приключение. Об этом 18 сентября сообщил портал Polygon.

Одни начали замечать странное поведение некоторых NPC (неигровых персонажей), другие увидели «зомби» с синей кожей. Некоторые из них предположили, что Rockstar может готовить новый ивент (нестандартное мероприятие) к предстоящему Хэллоуину. Впрочем, многие игроки считают, что речь в этом случае идет просто об очередных глюках игры.

Читайте также: Построй свой зоопарк: вышел новый геймплейный трейлер Planet Zoo

Red Dead Online — это многопользовательская онлайн-игра, разработкой которой занимается компания Rockstar Games. Она представляет собой многопользовательское дополнение к Red Dead Redemption 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась новая информация о бета-тестировании COD: Modern Warfare