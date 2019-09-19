Село Кош-Агач, Алтай, , 08:41 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершился процесс над телефонными террористами, якобы «заминировавших» школу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Двое подростков сообщили о готовящемся взрыве в феврале 2019 года. Правоохранители провели проверку, однако никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в здании школы не обнаружили.

«В ходе проведения мероприятий органам правопорядка причинен материальный ущерб», — отметили в надзорном органе.

Прокуроры подали иск в отношении родителей «террористов» с требованием о взыскании материального ущерба на указанную сумму. Суд эти требования удовлетворил. Компенсация будет разделена между пострадавшей школой, Главным управлением МЧС по республике и МВД.

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