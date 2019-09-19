Махачкала, 19 сентября 2019, 08:41 — REGNUM Кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» стал бывший прокурор региона Денис Попов. Указ о награждении подписал руководитель республики Владимир Васильев.
В документе, опубликованном 18 сентября на сайте главы Дагестана, говорится, что Попов удостоен награды «за заслуги в укреплении законности и правопорядка в республике».
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Как сообщало ИА REGNUM, Денис Попов возглавил прокуратору Дагестана в феврале 2018 года. В период его работы в республике прошла масштабная антикоррупционная работа, которая коснулась в том числе и чиновников высокого ранга.
Указом президента России от 7 сентября Денис Попов был назначен на должность прокурора Москвы. Дагестанскую прокуратору возглавил Алексей Ежов, который ранее занимал пост заместителя Попова.
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