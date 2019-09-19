Махачкала, , 08:41 — REGNUM Кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» стал бывший прокурор региона Денис Попов. Указ о награждении подписал руководитель республики Владимир Васильев.

В документе, опубликованном 18 сентября на сайте главы Дагестана, говорится, что Попов удостоен награды «за заслуги в укреплении законности и правопорядка в республике».

Читайте также: Прокурор Дагестана удостоен ордена Мужества

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Попов возглавил прокуратору Дагестана в феврале 2018 года. В период его работы в республике прошла масштабная антикоррупционная работа, которая коснулась в том числе и чиновников высокого ранга.

Указом президента России от 7 сентября Денис Попов был назначен на должность прокурора Москвы. Дагестанскую прокуратору возглавил Алексей Ежов, который ранее занимал пост заместителя Попова.

Читайте также: В Дагестане сменили прокурора республики и главу Следственного комитета