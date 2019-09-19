Бишкек, , 08:37 — REGNUM Администрация Бишкека планирует построить в городе семь путепроводов под железной дорогой для снижения загруженности улиц автомобильным транспортом, сообщили 19 сентября в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что путепроводы планируется построить на лицах Суюмбаева, Торокула Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Исанова, Уметалиева и Калыка Акиева.

Отмечается, что управление капитального строительства Бишкека уже объявило тендер на проведение проектно-изыскательских работ для строительства первых двух путепроводов.

Напомним, 18 сентября в мэрии Бишкека сообщили, что в ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию мост через реку Ала-Арчу на улице Токтоналиева.

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