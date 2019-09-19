Санта-Моника, США, , 08:32 — REGNUM В сеть выложили системные характеристики предстоящей игры Call of Duty: Modern Warfare. Их 18 сентября опубликовала компания-издатель Activision.

Для того, чтобы сыграть в игру, геймерам потребуется система, совместимая с DirectX 12, 64-разрядные ОС Windows 7 или Windows 10, процессор Intel Core i5 2500k (или аналог от AMD), видеокарты GeForce GTX 670 2 Гб, GTX 1650 4 Гб от Nvidia или Radeon HD 7950 от AMD, а также 8 Гб оперативной памяти. Игра займет на накопителе 45 Гб.

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Ранее стало известно, что первая фаза открытого бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare на платформах ПК и Xbox начнется сегодня, 19 сентября 2019 года, в 20:00 по московскому времени, т. е. на день раньше запланированного срока.

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