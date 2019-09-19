Рига, , 08:31 — REGNUM В Латвии совет по вопросам образования нацменьшинств при минобразовании страны должен четыре раза в год собираться для обсуждения вопросов проблем в школах для нацменьшинств, однако больше года такой совет власти не созывали, сообщает портал латвийского национального вещателя LSM.

Совет носит консультативную функцию, однако создавался для координации действий чиновников с представителями школ нацменьшинств, общественных организаций и различными экспертами.

Несмотря на устав, где прописано обязательное собрание четыре раза в год, чиновники минобразования подчёркнуто игнорируют этот консультативный орган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии приняли решение полностью ликвидировать образование на негосударственном языке, переведя десятки школ и детских садов на преподавание по-латышски. Русский язык также не будет разрешён при преподавании в вузах.