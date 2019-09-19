Ташкент, , 08:21 — REGNUM Доля необоснованных вызовов скорой помощи в Узбекистане составляет более 30%, заявил консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов, сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По его словам, некоторые пациенты обращаются в «скорую помощь» Ташкента до 1000 раз в год. В основном необоснованные вызовы делают люди с хроническими заболеваниями, отметил Дилмуродов.

Заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Аслонов добавил, что пациенты с хроническими заболеваниями должны выполнять рекомендации врача. Это не потребует постоянных вызовов «скорой помощи», сказал Аслонов.

Напомним, в конце августа водителям скорой медицинской помощи в Узбекистане увеличили заработную плату. Они будут получать зарплату по более высокому разряду.

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