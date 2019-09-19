Алма-Ата, Казахстан, , 07:57 — REGNUM Бюджетная казахстанская авиакомпания FlyArystan запустила продажи билетов на авиарейс Тараз — Нур-Султан, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что минимальная стоимость билета в один конец составляет 6999 тенге ($18,1). Авиарейс будет запущен с 3 октября 2019 года. Продолжительность полета составит менее 1,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2019 года лоукостер FlyArystan запустил авиарейс Алма-Ата — Тараз с минимальной стоимостью билета 5 тыс. тенге ($12,9). В течение пяти месяцев рейс обслужил 46 тыс. пассажиров.

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