Гейта, Танзания, , 07:55 — REGNUM Сотрудники природоохранных служб Танзании вывезли гигантского питона после того, как в лес, где он обитал, начали совершаться массовые паломничества. Приходившие к питону местные жители считали, что змея обладает сверхъестественными способностями, передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, люди начали прибывать в лес Касала на северо-западе страны, когда две недели назад там была замечена змея, длина которой оценивается не менее чем в 3 метра. Они пришли принести в жертву живых животных, полагая, что если питон съест их, то их желания исполнятся.

Местные жители рассказали ВВС, что это — обычная практика в суеверных шахтерских районах, таких как северо-западная провинция Гейта. Они отрицают, что это форма колдовства, говоря, что это их способ поклонения.

Исса Кавандиба, который привел группу из своей деревни в лес, рассказал ВВС, что ищет благословения питона на хорошие дожди. Во время поездки в лес он сказал, что они видели церковные службы под деревом у змеи. Около животного были замечены и другие люди, ползущие рядом с ним, чтобы сфотографировать его на свои мобильные телефоны.

Министерство природных ресурсов и туризма Танзании приняло решение о вмешательстве в ситуацию после того, как появились опасения из-за безопасности питона в связи с огромным числом паломников, которые приходили в лес, чтобы увидеть змею. Природоохранные службы осуществили перемещение питона в соседний заповедник, чтобы обеспечить его безопасность и безопасность его почитателей.