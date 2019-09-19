Москва, , 07:47 — REGNUM В России должникам могут дать месяц на погашение просроченной задолженности без решения вопроса в судебном порядке. Подать в суд иск взыскатель сможет только в том случае, если физическое лицо не погасит долг в течение 30 дней после получения предложения о возврате просрочки (на данный момент кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки). Такое предложение содержится в концепции закона, разработанной Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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Авторы документа считают, что такой механизм будет гарантировать соблюдение прав граждан, сократит число споров в судах, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП».

Уточняется, что концепция закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» в соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины» должна прийти на смену действующему сейчас закону о взыскании долгов физических лиц (230-ФЗ).

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Эта практика существует и сейчас: о выкупе своих долгов у банков

Также документом предусмотрено включение в реестр не только коллекторов, но и самих кредитных организаций, микрофинансовых компаний, ломбардов, операторов связи, управляющих компаний ЖКХ. Все эти организации планируется обязать хранить на протяжении двух лет аудиозаписи разговоров с должниками и страховать ответственность за причинение убытков должнику.

Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство до конца года.