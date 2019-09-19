Бухарест, , 07:46 — REGNUM Режиссер и директор румынского театра «Буландра» Александру Дарие скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает агентство AGERPRES 18 сентября.

С 2016 года Дарие проходил лечение от цирроза печени, в последнее время он находился под постоянным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

Будущий режиссер родился 15 июня 1959 года в Бухаресте в семье актеров Юрия Дари и Консуэлы Рошу. В 1983 году окончил Национальный университет театрального и кинематографического искусства им. Караджале в Бухаресте. С 2002 года Дарие был директором театра «Буландра» в Бухаресте, а с 2006 по 2011 год — президентом Союза европейских театров.

Его постановки «Сон в летнюю ночь», «Три сестры», и «Из записок неизвестного» по Федору Достоевскому известны по всему миру. Александру Дарие удостоен многих наград, в том числе ордена «Звезда итальянской солидарности» и ордена Искусств и литературы.