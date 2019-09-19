Алма-Ата, Казахстан, , 07:36 — REGNUM Плановые антитеррористические учения в центре Алма-Аты планирует провести городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время учений 19 сентября военнослужащие отработают взаимодействие при возникновении террористических угроз в местах массового скопления людей. В период учений предусмотрены меры ограничения для жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 28 июня в Казахстане прошли миротворческие военные учения «Степной орел» с участием военнослужащих из Великобритании, Индии, США, Турции, Узбекистана и Киргизии.