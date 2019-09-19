Пермь, , 07:32 — REGNUM В Перми при администрации решили создать родительский совет, в который вошли родители школьников от каждого района муниципалитета и общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

С родительским советом чиновники намерены обсуждать изменения, которые предполагаются в сфере образования. В свою очередь совет будет информировать родительское сообщество об этих изменениях, анализировать мнение школьников и их родителей по разным проектам, а также предлагать свои инициативы в образовательной сфере.

Первой инициативой родительского совета стало проведение проверки состояния подходов и проездов к школам.