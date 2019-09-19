Штат Калифорния, США, , 07:34 — REGNUM В Калифорнии умер мужчина, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.

Имя этого человека было засекречено, известно только, что он массажист из Калифорнии, в деле он проходил, как «Джон Доу». Иск против Кевина Спейси он подал в сентябре 2018 года, заявив, что актер приставал к нему во время сеансов массажа, проходивших осенью 2016 года в Малибу.

В 2017 году против звезды «Красоты по-американски» и сериала «Карточный домик» было возбуждено уголовное дело о сексуальных домогательствах, а которых его обвинили сразу несколько человек, в том числе актер Энтони Рэпп и члены съемочной группы сериала.

В июне 2019 г. по одному эпизоду обвинения были сняты, так как обвинившего заподозрили в уничтожении улик.