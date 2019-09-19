Хабаровск, , 07:38 — REGNUM В столице Хабаровского края приступили к цифровизации кладбищ. После реализации проекта найти захоронение родных или знакомых можно будет по интернету, не выходя из дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реализацию проекта начали с небольших «пилотных» погостов. Они более удобны для старта кампании. Все кладбища будут нанесены на электронную карту. Сейчас городские власти готовят документацию, до конца года будет объявлен конкурс для поиска подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске следователей заинтересовало размещенное в сети видео с танцами школьниц на кладбище. Проводится проверка.