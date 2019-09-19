Москва, , 09:33 — REGNUM Уже сотни граждан России стали жертвами мошеннических схем, связанных с возвратным лизингом автомобилей. Об этом заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, ещё порядка 9 тыс. граждан России могут стать жертвами мошенников по данной схеме лизинга.

Лазарева считает, что некоторые люди могут лишиться своих собственных автомобилей.

Отмечается, что в госорганы поступили многочисленные коллективные жалобы на мошеннические действия при оформлении договоров возвратного лизинга. Генпрокуратура, Росфинмониторинг и Банк России должны до 1 октября 2019 года проверить эту схему, используемую для физлиц, а также при необходимости дать предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

Напомним, возвратный лизинг — это схема кредитования под залог машины. При такой сделке гражданин продает свой автотранспорт лизинговой компании, одновременно заключая с ней договор, по условиям которого получает авто в аренду.

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