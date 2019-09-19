Омск, , 07:12 — REGNUM В 2020 году Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского отметит 90-летие. В честь юбилейной даты в колледже вводится новая специальность — «Мехатроника и мобильная робототехника». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Лицензию на обучение по этой специальности образовательное учреждение уже получило.

Как признаётся замдиректора колледжа Ольга Троцкая, это «специфическая» специальность.

«Она включает в себя два направления подготовки: робототехника, то есть автоматизированный комплекс, и электроника — программирование, настройка контролеров и запуск технических комплексов», — подчеркнула Троцкая.

Добавим, в 2019 году в колледж поступили 1125 человек. Из них 725 будут обучаться на бюджетной основе, 400 — на платной.

Напомним, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского берёт своё начало с 1929 года, когда при Запорожском моторостроительном заводе им. Баранова была организованна авиаавтопрофшкола. 28 мая 1930 года профшколу переименовали в Запорожский авиаавтомотостроительный техникум. Этот день считается датой рождения учебного заведения.