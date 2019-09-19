Магадан, Магаданская область, , 07:08 — REGNUM В Магадане в преддверии 75 летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне ремонтируют городские мемориалы, парки и памятники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM городской мэрии.

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Всего на подготовку к празднованию знаменательной даты выделено 18 млн рублей. Так, в сквере Победы обновят декоративную стену с рельефными бронзовыми медальонами и «Книгой Памяти», заменят около 2 тыс. кв. метров тротуарной плитки, 700 метров бордюра, установят новые скамейки, реставрируют клумбы.

Также запланированы работы на мемориальных досках Герою Советского Союза Ивану Скуридину и военному корреспонденту, Герою Социалистического Труда Сергею Наровчатову, покроют тротуарной плиткой Аллею памяти ветеранов на проспекте Ленина, обновят мемориальную аллею фронтовиков на Марчеканском кладбище.

Власти города заявили, что установят мемориал, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы «Аляска — Сибирь». Он появится на 13 км федеральной трассы «Колыма» — при въезде в аэропорт.

Проведут благоустроительные работы в сквере Воинской славы у маяка в Нагаево.

Как сообщало ИА REGNUM, День Победы — один из главных праздников для жителей России. В этот день в стране проходят парады, митинги и шествует «Бессмертный полк».