село Сакмара, , 06:53 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор 14-летнему подростку. Он признан виновным в убийстве ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сакмарского района.

В селе Чапаевка в ноябре 2018 года пропал 10-летний мальчик. На его поиск ушло почти три недели. В декабре ребенка нашли мертвым. В рамках возбуждённого уголовного дела по факту убийства задержали 14-ленего жителя села.

Суд первой инстанции назначил подростку наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок парень будет отбывать в воспитательной колонии. Кроме того, с фигуранта взыскан моральный вред — 700 тыс. рублей.