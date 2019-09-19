Иркутск, , 06:51 — REGNUM Учреждения культуры ещё трёх муниципалитетов Иркутской области будут дооборудованы виртуальными концертными залами. На эти цели предусмотрено три миллиона рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Подробности итогов конкурса, проводимого в рамках федерального проекта «Цифровая культура», национального проекта «Культура», сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

«Иркутская область представила восемь заявок, три из них признаны победителями. Это Центральная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского города Усть-Илимска, Центральная городская библиотека им. И.З. Черемных города Братска и Дворец культуры «Юность» города Саянска», — отметила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас в Приангарье действуют два виртуальных концертных зала. Там теперь регулярно транслируют концерты, проходящие в Москве и других городах России.