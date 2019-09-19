Якутск, , 05:06 — REGNUM Из 490 тыс. более 100 тыс. жителей Якутии уже поставили профилактические прививки от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики.

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«Бесплатно привито 10,5% населения — примерно более 100 тыс. человек, из которых 51 тыс. — дети, 49 тыс. — взрослые», — пояснили в ведомстве.

Всего в эпидсезоне 2019−2020 годов планируется привить 490 тыс. якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, один заболевший может заразить до 40 здоровых людей. В Росси с 4 сентября началась прививочная компания.