Москва, 19 сентября 2019, 04:33 — REGNUM Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
Академик рассказал, что Заворотнюк в своё время обращалась в НМИЦ и прошла обследование, но лечиться предпочла в Германии, где её успешно прооперировали. Затем Коновалов добавил:
Что касается глиобластомы, то она излечима лишь в редких случаях, важна тут генетика.
Читайте также: В Германии Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа — СМИ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга. Сейчас она дышит самостоятельно и находится в сознании.
Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Разин рассказал о состоянии Заворотнюк