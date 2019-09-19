Москва, , 04:33 — REGNUM Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

В больнице

Академик рассказал, что Заворотнюк в своё время обращалась в НМИЦ и прошла обследование, но лечиться предпочла в Германии, где её успешно прооперировали. Затем Коновалов добавил:

«После этого требуется ещё дополнительное лечение. Помимо возможности радикального удаления необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. Также это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определённой опухоли, и всё это очень дорогое лечение».

Что касается глиобластомы, то она излечима лишь в редких случаях, важна тут генетика.

«И даже после неполного удаления удаётся либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях», — сообщил академик.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга. Сейчас она дышит самостоятельно и находится в сознании.

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