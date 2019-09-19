Якутск, , 04:44 — REGNUM В Северо-Восточном федеральном университете Якутии увеличат количество бюджетных мест на IT‑ и инженерные специальности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Увеличение бюджетных мест будет в сторону специалистов по IT-технологиям, инженерным технологиям, также есть специальная программа по развитию Дальнего Востока. Мы должны готовить студентов по федеральной целевой программе по тем специальностям, которые будут актуальны здесь», — сказал ректор СВФУ Анатолий Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году студентами стали 714 тыс. первокурсников, из них 464 тыс. — «бюджетники».