Красноярск, , 03:51 — REGNUM В Красноярске подведены итоги голосования за общественные пространства для благоустройства в 2020—2021 годах. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в итоге утверждено 40 территорий.

Всего в голосовании, продолжавшемся со 2 по 12 сентября, приняли участие более 82 тысяч горожан. Список для голосования из 57 мест ранее утвердила общественная комиссия по развитию городской среды. Большинство голосов набрали 40 территорий, половину из которых благоустроят в 2020 году, остальные — в 2021-м.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и комфортная среда».

Напомним, в Красноярске за прошедшие два года благоустроили 373 дворовые территории, набережную реки Енисей и 11 скверов.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Суздале срываются сроки благоустройства местного «Зарядья» за 50 млн рублей.