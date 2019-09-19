Москва, , 03:51 — REGNUM Обращение с призывом отказаться от обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку сделал в адрес российского министра просвещения Ольги Васильевой Национальный родительский комитет, передаёт RT.

По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку должен сдаваться не в обязательном порядке, а на добровольной основе.

«Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения», — заявили представители комитета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Васильева в начале лета заявила, что с 2022 года, вероятно, будет сдаваться обязательный ЕГЭ по иностранному языку, потому что «трудно себе представить, как можно жить в мире без языка общения — английского языка».

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