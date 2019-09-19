Анадырь, 19 сентября 2019, 03:33 — REGNUM На Чукотке рыбаки поймали необычную рыбу — японского гипероглифа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Жители села Лорино выловили японского гипероглифа и фото необычной для этих мест рыбы опубликовали в соцсетях. Тут же пользователи предположили, что это субтропическая рыба и её случайно занесло тёплым течением.
Гипероглиф — морская лучепёрая рыба, обитает в субтропических и умеренных водах северо-западной акватории Тихого океана вдоль побережья к востоку от южных Курильских островов и Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе рыбаки в Приморье впервые поймали гигантскую рыбу семейства ремнетелых — сельдяного короля.