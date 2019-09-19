Оттава, , 03:29 — REGNUM В Канаде официально зарегистрирован первый случай тяжелого заболевания легких, вызванного регулярным использованием вейп-устройства. Об ученике старших классов, госпитализированном в медицинский центр Мидлсекс города Лондон, провинции Онтарио, сообщает телеканал CBC.

«Подросток употреблял электронные сигареты, по крайней мере, ежедневно», — сказал доктор Крис Маки, представитель медицинского центра. По его словам, подросток был выписан из больницы и сейчас чувствует себя хорошо.

В Соединенных Штатах были зафиксированы уже сотни таких случаев, но это, как полагают, первый случай тяжелой болезни легких, после того как в 2018 году использование электронных сигарет было легализовано в Канаде.

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«Мы очень мало знаем о долгосрочных последствиях для здоровья, связанных с электронными сигаретами, но наших результатов пока достаточно, чтобы убедить нас в необходимости консультировать общественность, — сказал доктор Маки, — Важно, чтобы люди понимали, что вейпинг создает риски для здоровья».

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Сообщается, что в связи с этим прецедентом министр здравоохранения провинции Онтарио приказал государственным больницам сообщать о всех случаях тяжелой болезни легких, связанных с вейпингом.

«Использование этих продуктов растет такими темпами, которых мы никогда не видели», — сказала Линда Стобо, менеджер отдела здравоохранения по борьбе с хроническими заболеваниями и борьбе против табака города Лондон.

«Наши сотрудники правоохранительных органов стали свидетелями экспоненциального роста числа студентов, использующих электронные сигареты, особенно молодежи старшего школьного возраста, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — подчеркнула она.

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