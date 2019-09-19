Абакан, , 03:20 — REGNUM В Хакасии на Республиканском ипподроме 21 сентября состоится национальный праздник урожая Ӱртӱн тойы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Для жителей и гостей города подготовили театрализованные представления, игры, конкурсы, обряды, спортивные состязания, ярмарку и так далее. Также пройдёт финал конноспортивных соревнований — Большой Сибирский круг.

Делегации муниципальных образований оформят свои подворья, используя дары нового урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в республике отпраздновали День хакасского языка.

Читайте также: В Хакасии отпраздновали День национального языка