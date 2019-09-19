Абакан, 19 сентября 2019, 03:20 — REGNUM В Хакасии на Республиканском ипподроме 21 сентября состоится национальный праздник урожая Ӱртӱн тойы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.
Для жителей и гостей города подготовили театрализованные представления, игры, конкурсы, обряды, спортивные состязания, ярмарку и так далее. Также пройдёт финал конноспортивных соревнований — Большой Сибирский круг.
Делегации муниципальных образований оформят свои подворья, используя дары нового урожая.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в республике отпраздновали День хакасского языка.
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